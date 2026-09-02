На Сахалине вертолет с сотрудником избиркома совершил жесткую посадку

На Сахалине вертолет с представителем избирательной комиссии и журналистами совершил жесткую посадку в районе села Сокол в Долинском районе. Об этом ТАСС сообщил представитель избиркома.

По словам собеседника агентства, на борту находились восемь человек: четыре журналиста, три члена экипажа и один сотрудник аппарата избиркома. Вертолет сел в километре от аэропорта. Он начал резко снижаться, сел на трассу, а после опрокинулся в кювет. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Разрушений на месте ЧП нет.

Вертолет летел с мыса Терпения в Поронайском районе, где проходило досрочное голосование за кандидатов в депутаты Госдумы. По данным «Интерфакса», воздушное судно принадлежало авиаотряду № 11 из Хабаровска. Такой воздушный транспорт задействуют для проведения голосования на отдаленных территориях.