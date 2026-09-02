МегаФон объявил старт продаж пауэрбанков нового поколения. Оператор расширил линейку устройств собственной торговой марки StellarWay и впервые внедрил в фирменные внешние аккумуляторы поддержку стандарта беспроводной зарядки нового поколения Qi2. Магнитные пауэрбанки надежно фиксируются на смартфоне и позволяют заряжать его в дороге без кабеля. В новую линейку вошли модели емкостью 5 тыс. и 10 тыс. мАч. Новинки уже доступны в салонах объединенной розничной сети МегаФона и Yota, а также в интернет-магазине МегаФона.

«Дочка» итальянской UniCredit в России стала предлагать клиентам закрыть все счета и карты и перевести средства в другой банк. Она ссылается на сокращение розничного бизнеса. Речи о полном прекращении обслуживания пока не идет.

ВТБ активно расширяет сервис оплаты по QR-коду в ключевых странах Востока. Вслед за Вьетнамом, Китаем и Таиландом клиенты банка могут расплачиваться за товары и услуги в Индонезии и на Филиппинах напрямую из банковского приложения. В Индонезии сервис работает через национальный платежный стандарт, который принимают более 40 млн торговых точек по всей стране. На Филиппинах оплата доступна через локальные платежные системы.