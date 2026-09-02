В возрасте 94 лет умер французский кинорежиссер и сценарист Жан-Поль Раппно, сообщает Le Figaro. Он известен в первую очередь вышедшей в 1990 году экранизацией пьесы «Сирано де Бержерак» Эдмона Ростана, где главные роли исполнили Жерар Депардье и Венсан Перес. Картина собрала 21 международную награду, включая премии «Оскар», «Золотой глобус», BAFTA и 10 национальных премий «Сезар». Также он является режиссером таких фильмов, как «Жизнь богачей» (1966), «Огонь и пламя» (1981), «Гусар на крыше» (1995), трагикомедии «Образцовые семьи» (2015). За свою карьеру он снял восемь полнометражных художественных фильмов.

Жан-Поль Раппно начинал как ассистент режиссера на съемках фильмов Луи Маля «Зази в метро» (1960) и «Частная жизнь» (1962), в последнем был также соавтором сценария. Вместе с режиссером Филиппом де Брока он работал над фильмом «Человек из Рио» (1964), а также комедией «Великолепный» (1973) с Жан-Полем Бельмондо. Его Раппно снял и в одном из своих первых фильмов — «Повторный брак» (1971). В 2003-м режиссер сделал еще один фильм с Депардье — «Счастливого пути!» (2003).

Екатерина Наумова