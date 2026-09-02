Бизнес указал на сложности льготного режима для инвесторов на Дальнем Востоке
С 1 января 2026 года в пяти регионах ДФО заработали международные территории опережающего развития (МТОР). Несмотря на привлекательность режима, участники сессии «Ъ» на ВЭФ указали на системные проблемы. Основная сложность — отсутствие единого свода правил по трансферу технологий. Каждый кейс требует ручного управления. По мнению участников дискуссии, решить проблему поможет анализ успешных практик и последующая выработка общего регламента.
Как заявили участники сессии, интерес к режиму есть, но он требует комплексного подхода. Китайских инвесторов привлекает не столько сам набор льгот, сколько выход на российский рынок и доступ к крупным заказчикам в лице госкорпораций. Наибольший интерес у инвесторов из КНР вызывают проекты в агропромышленном секторе и логистике.
Представители российского бизнеса делают ставку на прикладные технологии. Цифровые решения особенно востребованы на Дальнем Востоке из-за больших расстояний, дефицита кадров и концентрации природных ресурсов. Среди приоритетных направлений — частные сети связи, видеоаналитика и беспилотные системы. Уже есть примеры внедрения нейрокомплексов для мониторинга состояния дорог на Сахалине.
Согласно условиям МТОР, зарубежные компании могут получить налоговые каникулы и свободную таможню в обмен на инвестиции от 500 млн руб. Резидентам предлагается освобождение от налога на прибыль на 10 лет, снижение страховых взносов до 7,6%, режим свободной таможенной зоны и упрощенный доступ к земельным участкам.
Международные территории опережающего развития задумывались не просто как площадка с льготами, а как механизм, способный смягчить для российских компаний ограничения доступа к зарубежным технологиям. Поэтому единый порядок трансфера технологий нужен для самой функции режима: без него технологическая часть проекта остается предметом отдельного ручного согласования, а не стандартной процедурой.
Преференциальные режимы Дальнего Востока опираются на шесть законов, 25 постановлений правительства и множество подзаконных актов, и эту сложную систему требуется приводить «к единому знаменателю». Вхождение в число резидентов ТОР при этом занимает от трех до шести месяцев и не имеет гарантированного исхода: проекты рассматриваются «под микроскопом», и в предоставлении льгот могут отказать, например, при высоком уровне доходности претендента.
Из этого следует, что общий регламент должен как минимум унифицировать порядок рассмотрения проектов и критерии допуска к льготам, чтобы инвестор заранее понимал последовательность действий и требования к заявке. Иначе финансовые стимулы снижают потенциальные затраты, но не устраняют неопределенность входа в режим и сопровождения проекта.