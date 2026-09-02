«Удмуртнефть» преодолела новый рубеж в 345 млн тонн добытой нефти

На предприятии успешно внедряют современные технологии. В этом году начали применять многостадийный гидравлический разрыв пласта на многозабойных скважинах. Ранее технология использовалась только на наклонных и горизонтальных скважинах. Внедрение показало высокую эффективность и будет тиражироваться в долгосрочной модели развития.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ПАО УДМУРТНЕФТЬ ИМ. В.И. КУДИНОВА Фото: ПАО УДМУРТНЕФТЬ ИМ. В.И. КУДИНОВА

Реализуя потенциал за счет откачки газа из затрубного пространства, существенно повышают нефтеотдачу установки УНГБ. На данный момент в работе находится 99 комплектов. За весь период их применения экономический эффект составил более 1 млрд руб.

Основные объемы добычи нефти сконцентрированы на Чутырско-Киенгопском, Ельниковском, Мишкинском и Гремихинском месторождениях. Первые 200 тыс. т нефти добыты на Весеннем месторождении, по 100 тыс. прибавили Логошурское, Александровское и Южно-Шарканское — молодые нефтепромыслы внесли свой первый вклад в общее достижение. За год эксплуатационный фонд предприятия пополнили 84 новые скважины. На Шарканском лицензионном участке открыто новое Малиновское месторождение.

Продолжается усовершенствование производственных процессов. Кустовая насосная станция Лиственского месторождения переведена с пресной воды на подтоварную, в результате чего экономия достигла более 2 млн руб. По результатам 2025 года предприятие сэкономило более 239 млн руб. в результате реализации программы энергосбережения.

Предприятие продолжает поиск и внедрение современных технологий, для повышения нефтеотдачи, осваивать новые месторождения и автоматизировать производственные процессы.

Вера Мухаметдинова