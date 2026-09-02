Власти Крыма анонсировали поставку более 60 тыс. тонн топлива до конца сентября

До конца сентября в Крым планируется доставить более 60 тыс. т топлива, заявил премьер-министр республики Юрий Гоцанюк. По его словам, нынешние объемы не покрывают потребности регионального рынка. Среди причин дефицита господин Гоцанюк назвал погодные условия, усиленные меры безопасности на полуострове и изменение логистических маршрутов.

«Мы работаем над адаптацией транспортных цепочек к новым реалиям, но важно понимать: логистическая система восстанавливается постепенно, и мгновенного решения здесь быть не может»,— написал глава регионального правительства в Telegram. Он также уточнил, что действующее ограничение в 20 литров на одну заправку останется в силе, однако планируемая поставка топлива должна решить проблему для «всех категорий потребителей».

Новая партия бензина должна стоить не выше 100 руб. за литр. Глава Крыма Сергей Аксенов ранее говорил, что с 1 сентября стоимость бензина АИ-95 на крупных заправках не будет превышать этот порог. Сейчас, рассказал господин Гоцанюк, бензин по доступной цене поступает на АЗС неравномерно и быстро заканчивается. В условиях повышенного спроса этим пользуются перекупщики и устанавливают завышенные цены — от 190 до 240 руб. за литр.