Власти Крыма анонсировали поставку более 60 тыс. тонн топлива до конца сентября
До конца сентября в Крым планируется доставить более 60 тыс. т топлива, заявил премьер-министр республики Юрий Гоцанюк. По его словам, нынешние объемы не покрывают потребности регионального рынка. Среди причин дефицита господин Гоцанюк назвал погодные условия, усиленные меры безопасности на полуострове и изменение логистических маршрутов.
«Мы работаем над адаптацией транспортных цепочек к новым реалиям, но важно понимать: логистическая система восстанавливается постепенно, и мгновенного решения здесь быть не может»,— написал глава регионального правительства в Telegram. Он также уточнил, что действующее ограничение в 20 литров на одну заправку останется в силе, однако планируемая поставка топлива должна решить проблему для «всех категорий потребителей».
Новая партия бензина должна стоить не выше 100 руб. за литр. Глава Крыма Сергей Аксенов ранее говорил, что с 1 сентября стоимость бензина АИ-95 на крупных заправках не будет превышать этот порог. Сейчас, рассказал господин Гоцанюк, бензин по доступной цене поступает на АЗС неравномерно и быстро заканчивается. В условиях повышенного спроса этим пользуются перекупщики и устанавливают завышенные цены — от 190 до 240 руб. за литр.
Планируемая поставка означает попытку восстановить запасы через перенастроенную логистику, а не мгновенное возвращение к обычному снабжению. С января 2026 года большегрузам закрыт проезд по Крымскому мосту, а после атаки в июне были приостановлены перевозки через Керченскую паромную переправу, поэтому власти дополнительно прорабатывают доставку светлых нефтепродуктов по суше.
Пока крупные маршруты ограничены, топливо приходится ввозить более мелкими партиями: предприниматели заправляют еврокубы в Ростовской области, используют небольшие автомобили и перевозят даже около тонны канистрами на обычных грузовиках. Такая схема поддерживает поставки, но ее постепенный характер объясняет, почему дефицит не исчезает сразу после объявления дополнительного объема.
В июне 2026 года перебои уже приводили к талонам и лимиту отпуска в Севастополе; осенью 2025 года похожие проблемы с поставками продолжались несколько недель. Поэтому эффект новой партии будет зависеть не только от ее объема, но и от того, насколько устойчиво заработают сухопутные транспортные цепочки.