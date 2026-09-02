Товарооборот России и Китая достиг $159 млрд за семь месяцев

За первые семь месяцев 2026 года товарооборот между Россией и Китаем достиг $159 млрд, заявил председатель Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь на сессии «Ъ» на Восточном экономическом форуме. По итогам года показатель может стать рекордным, отметил он.

Рост товарооборота сопровождается увеличением числа компаний с китайским капиталом, зарегистрированных в РФ, — их уже более 15 тыс., отметил Чжоу Лицюнь. Этот тренд будет усиливаться, как ожидается, благодаря действию новых преференциальных режимов.

Наибольший интерес у китайских инвесторов вызывают проекты в сельском хозяйстве и логистике, отметил Чжоу Лицюнь. В 2025 году Россия и Китай подписали протокол о создании пилотной зоны по сельскому хозяйству на Дальнем Востоке, что стимулировало дополнительные запросы со стороны бизнеса.