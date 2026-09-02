Товарооборот России и Китая достиг $159 млрд за семь месяцев
За первые семь месяцев 2026 года товарооборот между Россией и Китаем достиг $159 млрд, заявил председатель Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь на сессии «Ъ» на Восточном экономическом форуме. По итогам года показатель может стать рекордным, отметил он.
Рост товарооборота сопровождается увеличением числа компаний с китайским капиталом, зарегистрированных в РФ, — их уже более 15 тыс., отметил Чжоу Лицюнь. Этот тренд будет усиливаться, как ожидается, благодаря действию новых преференциальных режимов.
Наибольший интерес у китайских инвесторов вызывают проекты в сельском хозяйстве и логистике, отметил Чжоу Лицюнь. В 2025 году Россия и Китай подписали протокол о создании пилотной зоны по сельскому хозяйству на Дальнем Востоке, что стимулировало дополнительные запросы со стороны бизнеса.
Механика роста — одновременное расширение потоков в обе стороны. Китай в первом полугодии 2026 года нарастил закупки российской нефти и СПГ, причем часть дополнительного спроса возникла из-за перебоев с поставками с Ближнего Востока. Параллельно восстановился экспорт китайских товаров в Россию: особенно быстро росли поставки автомобилей, электрического оборудования и химической продукции.
Структура торговли остается взаимодополняющей: Россия отправляет в Китай прежде всего нефть, уголь и природный газ, а Китай поставляет электронную и сельскохозяйственную технику, промышленное оборудование и транспортные средства. В апреле 2026 года поставки российской нефти в Китай выросли на 11%, до $6,3 млрд, частично компенсировав сокращение китайских закупок у стран Персидского залива.
У расширения оборота есть ограничения. В 2026 году значительная часть переориентации торговых потоков, произошедшей после 2022 года, уже состоялась, поэтому дальнейший рост скорее связан со снятием точечных барьеров, чем с резким увеличением торговли; кроме того, в 2023 году потенциал наращивания российского сырьевого и энергетического экспорта в Китай оценивался как близкий к исчерпанию.