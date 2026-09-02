Жителю Челябинской области дали 10 лет за финансирование терроризма

Центральный окружной военный суд признал виновным 47-летнего жителя Челябинской области в финансировании экстремистской деятельности и терроризма (ч. 1 ст. 282.3, ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ). Его приговорили к 10 годам лишения свободы, сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

Суд установил, что в 2021–2022 годах местный житель, являясь сторонником террористического украинского военизированного объединения, регулярно перечислял средства в пользу экстремистской организации. Южноуральца задержали сотрудники УФСБ России по области, которые осуществляли оперативное сопровождение по уголовному делу. Фигуранту назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы. Первые четыре года он будет отбывать в тюрьме, оставшуюся часть — в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Виталина Ярховска