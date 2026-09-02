ГУФСИН взыскало с жительницы Перми компенсацию за утерю электронного браслета

Кировский суд Перми рассмотрел гражданское дело по иску ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция ГУ ФСИН России по Пермскому краю» и взыскал с жительницы Закамска 89, 3 тыс. руб. за утрату оборудования для электронного надзора. Об этом сообщает пресс-служба краевого суда.

Как было установлено в суде, в 2022 году жительницу Кировского района Перми осудили за совершение преступлений и оштрафовали на 50 тыс. руб. В 2025 году из-за неуплаты штрафа осужденной заменили наказание на ограничение свободы. Контроль за женщиной велся сотрудниками уголовной инспекции с применением средств электронного надзора: стационарного контрольного устройства (СКУ) и электронного браслета. Общая стоимость оборудования, являющегося федеральной собственностью, составила 78, 7 тыс. руб. Пермячку ознакомили с правилами эксплуатации устройств и предупредили о материальной ответственности за утрату или порчу имущества. В период отбывания наказания осужденная средства электронного надзора утратила. По словам ответчицы, СКУ пропало вместе с рюкзаком, который у нее украли в автобусе, а электронный браслет срезали друзья, пока она спала у них в гостях, и сдали в неизвестный ей пункт приема металлолома. При этом в уголовно-исполнительную инспекцию женщина с заявлением об утрате средств электронного надзора не обращалась. На досудебную претензию о возмещении ущерба, направленную уголовной инспекцией, женщина не ответила.

Суд первой инстанции счел требования уголовно-исполнительной инспекции обоснованными и обязал ответчицу возместить учреждению материальный ущерб в размере 89, 3 тыс. руб.