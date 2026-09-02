«Хамас» лишился одного из главных силовиков

Израиль объявил об успешной операции по захвату руководителя службы внутренней безопасности (контрразведки) «Хамаса» Муаина аль-Арабида. По официальной версии, высокопоставленный член группировки был похищен в городе Газа в результате тайного рейда, проведенного спецназом Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и Общей службой безопасности («Шабак»). Однако, как утверждают источники израильских СМИ, главными исполнителями акции стали не израильтяне, а члены палестинского ополчения, воюющие против «Хамаса».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Операция по поимке Муаина аль-Арабида была проведена в квартале Аль-Катиба города Газа, который находится за границей зоны ответственности ЦАХАЛа (так называемой желтой линии), но все равно рассматривается израильтянами как сфера их оперативного контроля. Как заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, пойманный боевик приложил руку к похищениям израильтян во время резни 7 октября 2023 года, а в последнее время имел отношение к «наращиванию военной мощи и попыткам восстановить боеспособность» «Хамаса».

«Он участвовал в попытках восстановить власть “Хамаса” в Газе и в дезинформации относительно демилитаризации сектора. Он также причастен к совершению террористических актов против наших сил и граждан»,— подчеркнул глава правительства.

С 2018 года Израиль ограничил использование в Газе сил специального назначения. Это произошло после неудачного рейда израильского спецназа, который пытался под прикрытием проникнуть вглубь города Хан-Юнис.

Бойцы, которые использовали гражданскую одежду, поддельные документы и обычный автомобильный фургон, были остановлены одним из патрулей «Хамаса», после чего завязалась перестрелка. Для того чтобы спасти спецназовцев, ЦАХАЛ экстренно поднял в воздух истребители и дроны. Однако жертв с израильской стороны избежать не удалось: был убит полковник Махмуд Хир ад-Дин. Это повлияло на протоколы безопасности израильских силовых структур.

Военные источники издания «Гаарец» утверждают, что 1 сентября для поимки Муаина аль-Арабида не были задействованы израильские коммандос. Согласно этой версии, которая подтверждается рядом арабских изданий, главными исполнителями операции стали члены военизированных формирований оппозиционных «Хамасу» кланов, пользующихся поддержкой Израиля. Такие отряды начали стихийно возникать в секторе Газа в 2023 году.

Израильские военные, судя по всему, подключились к операции только после того, как рейд пошел не по плану. В какой-то момент группа была обнаружена, и завязалась перестрелка, в результате которой погибли несколько ополченцев, а сам Муаин аль-Арабид был ранен. В итоге группу пришлось прикрывать с воздуха ударами израильских ВВС.

Несмотря на то что план Дональда Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа, официально представленный в октябре 2025 года, предполагает полное разоружение «Хамаса», исламистская группировка до сих пор пользуется в Газе реальной властью.

В составе «Хамаса» по-прежнему действуют как полицейские, так и другие силовые структуры. Контрразведка, которую возглавлял Муаин аль-Арабид, специализировалась на выявлении израильской агентуры, которую с начала войны Израиль старательно наращивал, чтобы предотвратить повторение событий «черной субботы».

Как полагает «Гаарец», если высокопоставленного хамасовца удастся разговорить, он может дать ценные сведения о том, что известно группировке о произраильских силах в Газе.

В своем официальном заявлении «Хамас» осудил «преступную акцию», проведенную «спецназом оккупационной армии». «Это представляет собой серьезное преступление и преднамеренное пренебрежение к жизням мирных жителей, а также является продолжением жестокой геноцидной войны против нашего народа в секторе Газа»,— подчеркнула группировка, комментируя рейд 1 сентября.

Проведенная операция в очередной раз доказала, что план Дональда Трампа, предполагающий прекращение огня в Газе, не действует. Белый дом неоднократно пытался убедить Израиль в необходимости прекратить любую активность в секторе, даже если речь идет о преследовании боевиков, несущих прямую или косвенную ответственность за 7 октября.

Однако, как дает понять руководство Израиля, оно намерено продолжить и акции возмездия за «черную субботу», и практику превентивных атак.

«Такова наша политика: мы не дожидаемся угроз, мы преследуем террористов “Хамаса”, пресекаем их деятельность и уничтожаем их террористическую инфраструктуру»,— подчеркнул 1 сентября министр обороны Израиля Исраэль Кац, выступая в граничащем с Газой израильском поселке Нетив-ха-Асара.

Нил Кербелов