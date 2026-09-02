Директор отделения ФАО оценил степень внедрения ИИ в сельское хозяйство

Внедрение искусственного интеллекта в агропродовольственную сферу немного задержалось из-за консервативности людей, которые в ней задействованы. Такое мнение высказал директор отделения ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организации ООН) для связи с Россией Олег Кобяков.

«В отличие от медицины или транспорта, где цена ошибки ИИ — это моментальная гибель человека или сотен людей, в сельском хозяйстве последствия не столь драматичны, они разнесены во времени»,— уточнил господин Кобяков на сессии «Будущее управления искусственным интеллектом» во время Восточного экономического форума.

Среди долгосрочных последствий директор отделения ФАО привел худший урожай из-за неправильной схемы удобрений или падеж скота из-за неверной вакцинации. Пока что нейросеть используется в сельском хозяйстве как продвинутый информационный спектр, пояснил Олег Кобяков. В дальнейшем необходимо сделать эту систему «достоянием каждого», то есть расширить ее доступность, рассказал господин Кобяков.