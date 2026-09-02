Цена квадратного метра в пермских новостройках снизилась на 0,8% за месяц

Средняя стоимость 1 кв. м в новостройках Перми в августе составила 168,5 тыс. руб. За месяц она снизилась на 0,8%. Об этом сообщают аналитики федерального портала «Мир квартир». Средняя стоимость квартир в Перми составляет 8,4 млн руб., за месяц она снизилась на 1,3%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

В среднем в крупных городах России 1 кв. м в новых домах подорожал на 1,1%, до 166,4 тыс. руб. Значительно выросли цены в Сочи (+5,5%), Мурманске (+5,4%), Белгороде (+4,8%), Вологде (+4,6%), Кирове (+3,8%), Владикавказе (+3,6%). Наибольшее снижение цен при этом отмечено в Грозном (–3%), Астрахани (–2,1%), Новокузнецке (–1,3%). Квартиры в новостройках в среднем подорожали на 0,8%, до 8,6 млн руб. Наиболее заметный рост зафиксирован в Вологде (+7,2%), Омске (+6,3%), Белгороде (+4,6%).

Напомним, в январе — июле 2026 года в Пермском крае в эксплуатацию сдано 11 249 квартир общей площадью 909 тыс. кв. м. Всего за последние пять лет в регионе построено 10,5 млн кв. м жилья.