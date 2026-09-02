В Ульяновске мужчина задушил отца в ванной из-за «малозначительного повода»

В Заволжском районе Ульяновска полицейские задержали 49-летнего местного жителя по подозрению в убийстве собственного отца. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

По версии следствия, преступление было совершено в ночь на 29 июля в квартире на бульваре Новосондецкий. Как уточнили в ведомстве, между родственниками вспыхнул конфликт на почве личных неприязненных отношений — поводом послужила «малозначительная» причина. Во время ссоры сын задушил отца, который находился в ванной комнате.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). По ходатайству следствия суд избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Георгий Портнов