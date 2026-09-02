Минфин после паузы разместил ОФЗ на рекордные 1 трлн рублей

Министерство финансов России провело первое за полтора месяца размещение облигаций федерального займа, реализовав на аукционе весь объем нового выпуска с переменным купоном (ОФЗ-ПК) серии 29031 на 1 трлн руб.. Спрос инвесторов превысил предложение почти в 1,4 раза, составив 1,424 трлн руб.

Средневзвешенная цена реализации составила 92,5122% от номинала. Выручка от размещения достигла 938,9 млрд руб. Бумаги с погашением в июле 2042 года были проданы по доступным остаткам, что стало крупнейшим разовым размещением с ноября 2025 года.

У нового выпуска ОФЗ есть несколько технических особенностей. В отличие от предыдущих флоатеров, купоны привязаны не к средней ставке RUONIA, а к ее трехмесячной срочной версии с учетом ежедневной капитализации за 7-дневный сдвиг. Купонные периоды — три календарных месяца.

Аукцион состоялся после длительной паузы. В июле ведомство объявило о приостановке торгов для стабилизации рыночной конъюнктуры. Предыдущие попытки размещения оказались неудачными из-за разногласий по цене, но на этот раз Минфину удалось найти компромисс с участниками рынка.