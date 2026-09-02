Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Tuvio Фото: Tuvio

В Берлине готовится к старту крупнейшая ежегодная выставка бытовой электроники IFA. Официально общий доступ открывается 4 сентября, но многие бренды уже начинают свои презентации, чтобы не затеряться в потоке новостей. Российские вендоры — по понятным причинам — на мероприятии не представлены, но с некоторыми новинками отечественных брендов я успел ознакомиться.

Например, у Tuvio вышла серия кухонной техники. Мне удалось испытать их аэрогриль и умный чайник. У первого (модель TAF03) — вместительная чаша на 7,5 л, пара нагревательных элементов, два уровня приготовления, девять автоматических программ и термощуп в комплекте. Последний здорово помогает контролировать приготовление мясных блюд. Пользователь может заранее выбрать одну из пяти степеней прожарки, а точную температуру задать вручную — от 35° до 250°. Опробованные программы работают как заявлено. В аэрогриле смутили только глянцевые поверхности корпуса, которые редко бывают в идеальном состоянии, и люфт колеса регулировки.

Казалось бы, аэрогриль должен быть куда интереснее чайника. Но не в случае с моделью Semble (TKP1317S). Любой юмор про «умный» чайник нивелируется его возможностями. У аппарата сразу несколько киллер-фич. Первая — голосовое управление через «Алису». Причем можно не только включить или выключить нагрев, но и узнать остаток воды внутри объема в 1,7 л. А в мобильном приложении Tuvio расчет указан не только на шкале, но и в числе чашек.

Контроль уровня жидкости оказался довольно важным, ведь кипятить воду в любом чайнике бессмысленно, если ее там очень мало или вовсе нет. Похоже, для идеального решения инженерам осталось придумать лишь автоматическую систему пополнения воды. И последняя важная функция — поддержание нужной температуры и ее контроль с точностью до 1°.

Не все напитки стоит заваривать крутым кипятком, поэтому создатели предусмотрели разные уровни нагрева: до 40°, 65°, 80° и 95°. А также положили в комплект чайный гид, в котором собраны рекомендации по приготовлению напитков. Выбрать подходящий вариант можно и кнопкой на корпусе базовой станции. Кстати, ее пластик выглядит так, будто это домашняя распечатка на 3D-принтере. Эстетика спорная. Зато за качество переживать не стоит: внутри базы установлена надежная контактная группа и терморегулятор британской компании Strix. А на всю модель производитель дает трехлетнюю гарантию.

Александр Леви