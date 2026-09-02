ЕРЦ «Уралэнергосбыт» продолжает расширять обслуживание в Челябинской области

Все больше поставщиков жилищно-коммунальных услуг региона используют возможности Единого расчетного центра «Уралэнергосбыт» для работы с платежами населения. Такое сотрудничество позволяет сделать обслуживание удобнее для жителей: оплачивать услуги разных организаций можно через уже знакомые сервисы и платежные каналы ЕРЦ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В августе к расчетному центру присоединились две новые организации из Увельского и Верхнеуральского муниципальных округов.

МУП «Энергия» оказывает жителям Увельского муниципального округа услуги отопления, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения.

В Верхнеуральском муниципальном округе новым партнером ЕРЦ стало МУП «Петропавловское», которое оказывает услуги холодного водоснабжения и водоотведения.

Для каждого из предприятий ЕРЦ «Уралэнергосбыт» обеспечивает печать и доставку квитанций, а также организует прием платежей от клиентов. Оплачивать коммунальные услуги жители могут через личный кабинет ЕРЦ «Уралэнергосбыт» на сайте и в мобильном приложении, а также более чем через 20 каналов приема платежей, включая банковские терминалы и мобильные приложения банков-партнеров.

ЕРЦ «Уралэнергосбыт» сотрудничает с поставщиками жилищно-коммунальных услуг по разным направлениям. В зависимости от потребностей организации расчетный центр может выполнять отдельные функции или обеспечивать комплексное обслуживание – от начислений и формирования квитанций до их доставки и организации приема платежей. Предприятия при этом получают готовую инфраструктуру для работы с расчетами и платежами населения, а жители – доступ к современным сервисам ЕРЦ и возможность пользоваться удобными способами оплаты коммунальных услуг.

ООО «Уралэнергосбыт»