ЕРЦ «Уралэнергосбыт» продолжает расширять обслуживание в Челябинской области
Все больше поставщиков жилищно-коммунальных услуг региона используют возможности Единого расчетного центра «Уралэнергосбыт» для работы с платежами населения. Такое сотрудничество позволяет сделать обслуживание удобнее для жителей: оплачивать услуги разных организаций можно через уже знакомые сервисы и платежные каналы ЕРЦ.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
В августе к расчетному центру присоединились две новые организации из Увельского и Верхнеуральского муниципальных округов.
МУП «Энергия» оказывает жителям Увельского муниципального округа услуги отопления, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения.
В Верхнеуральском муниципальном округе новым партнером ЕРЦ стало МУП «Петропавловское», которое оказывает услуги холодного водоснабжения и водоотведения.
Для каждого из предприятий ЕРЦ «Уралэнергосбыт» обеспечивает печать и доставку квитанций, а также организует прием платежей от клиентов. Оплачивать коммунальные услуги жители могут через личный кабинет ЕРЦ «Уралэнергосбыт» на сайте и в мобильном приложении, а также более чем через 20 каналов приема платежей, включая банковские терминалы и мобильные приложения банков-партнеров.
ЕРЦ «Уралэнергосбыт» сотрудничает с поставщиками жилищно-коммунальных услуг по разным направлениям. В зависимости от потребностей организации расчетный центр может выполнять отдельные функции или обеспечивать комплексное обслуживание – от начислений и формирования квитанций до их доставки и организации приема платежей. Предприятия при этом получают готовую инфраструктуру для работы с расчетами и платежами населения, а жители – доступ к современным сервисам ЕРЦ и возможность пользоваться удобными способами оплаты коммунальных услуг.
ООО «Уралэнергосбыт»
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