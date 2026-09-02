Пермская сеть по продаже автозапчастей выплатила доход по дебютным облигациям

Пермская автокомпания «АвтоМое Опт» осуществила платежи в рамках облигационного займа. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», на выплаты по седьмому купонному доходу направлено 11,488 млн руб. Доходность по ценным бумагам ООО составила 21% годовых.

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Напомним, в декабре 2024 года ООО «Автомое Опт» разместило на ММВБ дебютный облигационный заем объемом 17 млн юаней (170 тыс. облигаций номинальной стоимостью 100 юаней) со сроком обращения 3,5 года.

Решение о выпуске облигаций было принято в связи со стратегией компании по развитию внешнеэкономической деятельности. Приоритетным направлением «АвтоМое» является импорт запчастей из Китая. Привлеченные в результате выпуска облигаций средства «АвтоМое» планирует инвестировать в развитие ассортимента продукции. Выбор в пользу юаней был сделан потому, что компания ведет расчеты с поставщиками в этой валюте.

Пермская сеть автосервисов и магазинов запчастей для иномарок «АвтоМое» основана в 2008 году. Она объединяет магазины в 44 городах РФ, а также в Казахстане. По данным «СПАРК-Интерфакс», 100% ООО «АвтоМое Опт» принадлежит Ксении Хазиевой.