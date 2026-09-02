Путин провел встречу с премьером Монголии Учралом во Владивостоке

Владимир Путин обсудил с главой монгольского правительства Ням-Осорын Учралом вопросы стратегического партнерства и расширения торгово-экономических связей. Собеседники уделили особое внимание реализации перспективных проектов в сферах энергетики, транспортной инфраструктуры и других отраслях. Встреча состоялась в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.

Это первый визит господина Учрала в Россию после его назначения на пост премьера. В феврале он приезжал в Москву в качестве председателя Великого государственного хурала Монголии для консультаций с главами обеих палат парламента.