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Путин провел встречу с премьером Монголии Учралом во Владивостоке

Владимир Путин обсудил с главой монгольского правительства Ням-Осорын Учралом вопросы стратегического партнерства и расширения торгово-экономических связей. Собеседники уделили особое внимание реализации перспективных проектов в сферах энергетики, транспортной инфраструктуры и других отраслях. Встреча состоялась в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.

Это первый визит господина Учрала в Россию после его назначения на пост премьера. В феврале он приезжал в Москву в качестве председателя Великого государственного хурала Монголии для консультаций с главами обеих палат парламента.

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