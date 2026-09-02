Минфин рассчитывает продать госпакет акций НМТП до конца года

Составлено ИИ-Ассистентъ

Государство планирует продать 20% акций Новороссийского морского торгового порта (НМТП), то есть миноритарный пакет. Контрольный пакет в 62% акций принадлежит ПАО «Транснефть», поэтому продажа государственного пакета не изменит текущую структуру контроля над портом. НМТП при этом остается крупнейшим в России портовым оператором по объему грузооборота.

Минфин придерживается позиции, что государству «ничего лишнего не нужно», — в первую очередь это касается имущества, возвращенного в казну по судебным решениям, которое ведомство старается продавать как можно скорее. НМТП был включен в прогнозный план приватизации федерального имущества до 2028 года 25 мая 2026 года.

Продажа пакета НМТП не была предрешена заранее: в декабре 2020 года правительство исключало планы по продаже его акций из программы приватизации на 2020–2022 годы. Таким образом, текущее решение означает возврат актива в приватизационную повестку после многолетней паузы.