Встать, суд ушел

Как стало известно “Ъ”, за истечением срока давности прекращено уголовное преследование председателя совета директоров АО «Новгородоблэлектро» Алексея Муравина, обвиняемого в хищении контрольного пакета акций предприятия. Второй фигурант, гендиректор АО Юрий Симонов, находится в розыске. Несмотря на прекращение дела, у потерпевших остается возможность взыскать с них многомиллионный ущерб в порядке гражданского судопроизводства. Кроме того, в отношении фигурантов расследуется дело о воспрепятствовании правосудию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

31 августа Пресненский райсуд Москвы вынес постановление о прекращении уголовного преследования Алексея Муравина по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Сделано это было по не реабилитирующему для фигуранта обстоятельству — в связи с истечением 10-летнего срока давности. Второй обвиняемый — гендиректор АО «Новгородоблэлектро» Юрий Симонов находится в федеральном розыске. Дело в его отношении было выделено в отдельное производство и приостановлено в связи с разыскными мероприятиями.

Фигуранты обвиняются в хищении 3 173 129 акций, составляющих 75,14% капитала АО «Новгородоблэлектро», на которые судом наложен арест. Потерпевшим по делу выступает компания «Фаргус Инвестментс Лтд.» (BVI). Ущерб составляет 2,7 млрд руб.

По версии следствия, в 2012 году Юрий Симонов был нанят в качестве управленца ЗАО «РегионЭнерго» — компании, владевшей мажоритарным пакетом акций электросетевого предприятия. Получив полный контроль над финансово-хозяйственной деятельностью, господин Симонов, как установили правоохранители, в 2013 году незаконно внес изменения в реестр акционеров. Основной владелец, компания «Фаргус Инвестментс Лтд.», был исключен из состава собственников, а акции выведены на подконтрольные фигуранту офшоры. В итоге через ООО «Эверест Инвест» ценные бумаги оказались в собственности брата жены господина Симонова — Алексея Муравина. Чтобы скрыть следы хищения, полагает следствие, ЗАО «РегионЭнерго» попытались ликвидировать с помощью присоединения к фирмам-однодневкам, однако впоследствии Арбитражный суд Москвы отменил его ликвидацию, восстановив юрлицо в ЕГРЮЛ.

Уголовное дело было возбуждено в ноябре 2021 года после того, как следствию удалось изъять оригиналы правоустанавливающих документов. Несмотря на то что следственные действия завершились оперативно, а дело поступило в Пресненский суд в начале 2023 года, судебное разбирательство затянулось более чем на три года.

Как следует из материалов суда, произошло это из-за различных заболеваний подсудимых — от гипертонии до перелома конечностей.

Юрий Симонов даже оказался в психиатрической клинике им. Н. А. Алексеева, но комиссия врачей в итоге решила, что он вменяем для суда.

Когда в августе 2023 года десятилетний срок давности по делу истек, фигуранты отказались от прекращения их уголовного преследования. При этом, возможно, понимая, что закрытие дела по нереабилитирующему основанию откроет потерпевшим дорогу к гражданским искам об истребовании акций, подсудимые перестали являться в суд, а затем и вовсе скрылись.

В результате весной 2026 года Пресненский райсуд объявил подсудимых в федеральный розыск. «С 3 марта 2026 года по 17 апреля 2026 года подсудимый Муравин не являлся ни на одно судебное заседание в Пресненский районный суд. При этом каких-либо документов уважительной причины своей неявки в суд не представлял»,— говорится в процессуальных документах, имеющихся в распоряжении “Ъ”.

Более того, по данным “Ъ”, по фактам «злостного срыва» заседаний ГСУ СКР по Москве 22 июля 2026 года возбудило беспрецедентное для такого случая уголовное дело — о воспрепятствовании правосудию (ч. 3 ст. 294 УК).

11 августа сотрудники Московского уголовного розыска задержали господина Муравина, а на следующий день Тушинский райсуд столицы отправил его в СИЗО. Оказавшись под стражей и будучи принудительно доставленным уже на заседание Пресненского райсуда, фигурант ходатайствовал о прекращении своего уголовного преследования за сроком давности.

Прекращением уголовного дела история не закончится — к фигурантам будет подан иск о возмещении ущерба в порядке гражданского судопроизводства. В свою очередь, представители господ Муравина и Симонова не раз утверждали, что предъявленные им обвинения не обоснованы, как объявления в розыск, указывая на нестыковки и процессуальные нарушения в ходе следствия и разбирательств. Однако апелляционная инстанция Мосгорсуда доводы обвиняемых принять отказалась. Также представители Юрия Симонова указывали, что в силу психиатрического заболевания он просто не мог совершить весь комплекс вменяемых ему в вину деяний. В свою очередь, по данным “Ъ”, психиатры решили, что биполярное расстройство, обнаруженное у предполагаемого злоумышленника, повлекло определенные нарушения, вызвав склонность к рассуждательству, бреду и галлюцинациям, но при этом сущность процессуальных действий и своего положения он прекрасно понимает.

Николай Сергеев