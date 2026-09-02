Золото подешевело до минимума с 6 августа

Декабрьские фьючерсы на золото на бирже Comex 2 сентября упали на 0,9% — до $4,356 тыс. за тройскую унцию. Это минимальный показатель с 6 августа 2026 года.

По состоянию на 14:11 мск золото торговалось на уровне $4,361 тыс. за унцию (-0,8%). К тому же моменту фьючерс на серебро снижался на 1,17% — до $64,6 за унцию. Платина подешевела до $1,729 тыс. за унцию (-2,07%).

Опрошенные Forbes аналитики сочли ожидание повышения процентной ставки ФРС одним из ключевых факторов падения мировых цен на драгметаллы. Кроме того, важную роль в этом процессе играет укрепление доллара, пишет издание.