Reuters: Honda к 2030 году сократит издержки на $9 млрд

Японский автоконцерн Honda в ближайшие четыре года намерен снизить издержки на $9 млрд. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на оказавшиеся в его распоряжении документы. Антикризисный план был представлен на встрече руководства Honda с основными поставщиками.

Как пишет Reuters, в рамках антикризисного плана компания потребовала от поставщиков снизить расценки на комплектующие. Honda стремится к снижению затрат на 30% по трем основным группам компонентов: штампованные и кованые детали, электрические компоненты, а также и детали, относящиеся к автомобилям с программным управлением (SDV).

По данным агентства, в плане указано, что достижение такого уровня снижения затрат поддержит конкурентоспособность японских поставщиков по отношению к китайским компаниям. При этом Honda уведомила поставщиков, что увеличит объемы собственных закупок у китайских поставщиков.

Евгений Хвостик