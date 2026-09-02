Продажи Lada в августе за год выросли на 3,3%

Дилерская сеть Lada в августе 2026 года реализовала 29 225 автомобилей. Это на 3,3 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. По итогам восьми месяцев объем продаж достиг 212 316 машин и практически соответствует показателю того же периода 2025 года, сообщает пресс-служба АвтоВАЗа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Лидером продаж остается Lada Granta: в августе реализовано 11 192 автомобиля. Положительную динамику показала Lada Vesta: продажи составили 5 739 машин, что на 3,4% превышает результат июля.

Рост относительно предыдущего месяца продемонстрировало и семейство Lada Largus: в августе продано 3 243 автомобиля — на 7,7% больше июльского показателя. Стабильные результаты зафиксированы у Lada Iskra (3 292 проданных автомобиля). Кроме того, в августе 2026 года был реализован 5 361 внедорожник Niva.

Георгий Портнов