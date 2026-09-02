Экс-безопасник «Башфармации» стал управделами мэрии Уфы

48-летний Ильяс Бикбулатов назначен управляющим делами администрации Уфы, сообщает пресс-служба мэрии. Ранее господин Бикбулатов — уроженец Мелеузовского района — возглавлял начальником отдела по безопасности республиканского предприятия «Башфармация» (владеет сетью государственных аптек) и был заместителем гендиректора организации, курируя вопросы безопасности.

До уголовного дела в отношении сити-менеджера Уфы Ратмира Мавлиева управляющим делами администрации был Аскар Батталов, сменивший на посту Рустама Хазиева. По данным сайта мэрии, сейчас господин Батталов возглавляет городское управление потребительского рынка, туризма и защиты прав предпринимателей.

Идэль Гумеров