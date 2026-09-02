Французский производитель икры привлек €11 млн для борьбы с доминированием Китая

Компания Caviar de Neuvic, один из ведущих производителей черной икры во Франции, объявила о привлечении €11,6 млн для расширения производственных мощностей, сообщает La Tribune. Компания, базирующаяся в Дордони, приобрела два рыбных хозяйства в департаменте Восточные Пиренеи. Общая площадь новых угодий составляет 20 га, что сопоставимо с исторической производственной площадкой компании в Нёвике. Пруды будут заселены поголовьем осетровых общим весом 150 тонн.

Отмечается, что это позволит значительно увеличить производство на фоне перенасыщения европейского рынка китайской продукцией.

Цель компании — удовлетворить растущий спрос на французском и европейском рынках и выдержать конкуренцию с китайским доминированием. Caviar de Neuvic планирует утроить объемы производства до 22 тонн икры в год. Учитывая длительный цикл выращивания осетровых, на достижение этого показателя потребуется около семи лет.

В прошлом году премиальная продукция Caviar de Neuvic, в которой работают 56 человек и оборот которой составляет €8 млн, получила защищенное указание географического происхождения (IGP).

Екатерина Наумова