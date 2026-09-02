Французский производитель икры привлек €11 млн для борьбы с доминированием Китая
Компания Caviar de Neuvic, один из ведущих производителей черной икры во Франции, объявила о привлечении €11,6 млн для расширения производственных мощностей, сообщает La Tribune. Компания, базирующаяся в Дордони, приобрела два рыбных хозяйства в департаменте Восточные Пиренеи. Общая площадь новых угодий составляет 20 га, что сопоставимо с исторической производственной площадкой компании в Нёвике. Пруды будут заселены поголовьем осетровых общим весом 150 тонн.
Отмечается, что это позволит значительно увеличить производство на фоне перенасыщения европейского рынка китайской продукцией.
Цель компании — удовлетворить растущий спрос на французском и европейском рынках и выдержать конкуренцию с китайским доминированием. Caviar de Neuvic планирует утроить объемы производства до 22 тонн икры в год. Учитывая длительный цикл выращивания осетровых, на достижение этого показателя потребуется около семи лет.
В прошлом году премиальная продукция Caviar de Neuvic, в которой работают 56 человек и оборот которой составляет €8 млн, получила защищенное указание географического происхождения (IGP).
Китайское преимущество на рынке икры связано не только с объемом производства, но и с ценовой моделью. В декабре 2025 года отпускная цена китайской икры называлась на уровне $168 за килограмм при наценке около 20–30%, тогда как российская икра оптом стоила в два-три раза дороже. К июлю 2026 года на Китай приходилось около 40% мирового рынка осетровой икры.
Китайская продукция при этом уже закрепилась во французском премиальном сегменте: крупнейший поставщик Kaluga Queen, по данным декабря 2025 года, работал с 46 странами, а его икру подавали в 23 из 26 французских ресторанов с тремя звездами Michelin.