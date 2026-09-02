Оренбуржье разработает собственный бренд одежды для молодежи

В Оренбургской области стартовал проект по разработке первого регионального молодежного бренда одежды. Культурный проект получил название «Оренбургский код: идентичность на стыке миров».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Оператором проекта выступает АНО «Центр разработки адаптивной одежды для людей с ограниченными возможностями здоровья». Как сообщил вице-губернатор Антон Ефимов, инициатива направлена на развитие креативных индустрий и создание условий для профессиональной реализации молодых дизайнеров в регионе.

Концепция бренда базируется на трех ключевых элементах: географическом положении области на границе Европы и Азии, исторической связи с Великим шелковым путем и функционировании ОЭЗ «Оренбуржье», сообщили в правительстве региона.

На данный момент уже сформирована рабочая группа, утверждена партнерская сеть, а также разработана программа образовательного интенсива. К участию приглашаются дизайнеры одежды и графические дизайнеры в возрасте от 16 до 25 лет. Победители отбора разработают капсульную коллекцию под руководством профильных экспертов, ее показы запланированы в Оренбурге, Бузулуке, Тюльгане и Тоцком.

Яна Вежлева