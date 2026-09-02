В «Погоде» 1 сентября открылся новый корпус лицея №10 на 543 места

1 сентября 2026 года состоялось торжественное открытие нового корпуса лицея №10 для начальных классов, в котором приняли участие губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и президент корпорации «Девелопмент-Юг» Сергей Иванов.

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Четырехэтажное здание площадью 12 тыс. кв. м рассчитано на 543 ученика начальной школы. Новый корпус стал продолжением уже работающего лицея №10. Его первый корпус открылся в семейном экогороде «Погода» 1 сентября 2023 года и рассчитан на 1626 учащихся. После запуска нового здания общая вместимость лицея превысит 2100 человек, что позволит ему войти в десятку крупнейших школ России. Проект реализован корпорацией «Девелопмент-Юг» в рамках комплексного развития территории.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и президент корпорации «Девелопмент-Юг» Сергей Иванов оценили новый корпус лицея в ЖК «Погода», предназначенного для обучения младших классов. В здании предусмотрены современные кабинеты, в том числе для занятий робототехникой и информатикой, спортивный и актовый залы, изостудия и столовая. Таким образом, новый корпус должен не только увеличить количество учащихся, но и расширить возможности для дополнительного образования и внеурочной активности детей.

«Удобство повседневной жизни семей во многом зависит от того, насколько близко к дому расположены школа и детский сад. Для нас важно создавать жилой комплекс, который отвечает не только требованиям к образовательной инфраструктуре, но и современным ожиданиям родителей, детей и педагогов. Когда рядом с домом появляется полноценная школа с возможностями для учебы, творчества и спорта, меняется качество жизни всего района», – считает Алексей Скрипкин, руководитель Пермского филиала строительно-инвестиционной корпорации «Девелопмент-Юг».

Открытие еще одного корпуса становится очередным этапом развития социальной инфраструктуры семейного экогорода «Погода». Новый корпус лицея уже передан городским властям. Сегодня на территории ЖК построено 13 жилых домов общей площадью 484,5 тыс. кв. м, детский сад на 350 мест и первый корпус лицея №10 с бассейном.

Формирование социальной инфраструктуры параллельно с жилой застройкой позволяет постепенно создавать в новом районе полноценную инфраструктуру для семей – с образовательными, спортивными и повседневными сервисами в непосредственной близости от дома.

Для строительно-инвестиционной корпорации «Девелопмент-Юг» развитие семейного экогорода «Погода» становится частью более широкого подхода к комплексному освоению территорий, при котором социальные объекты строятся одновременно с жилыми домами, и это определяет качество городской среды.

ООО СИК «Девелопмент-Юг»