Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Amplitude Op. II Фото: Пресс-служба Amplitude Op. II

Рынок часов сейчас не в лучшей форме, и организаторам выставок и мероприятий приходится придумывать все новые способы анимировать свою программу. Так что привычный смотр новинок с паблик-токами часовщиков постепенно превращается в нечто гораздо более всеобъемлющее вокруг самой темы времени. В ход идет все: от новых демократичных выставок с довольно серьезной развлекательной программой и диджей-сетами до вполне академических разговоров о том, существует ли время вообще.

2 сентября в Женеве открываются Geneva Watch Days, где в 2026 году участвует около 70 часовых марок. А уже 3 сентября в главном павильоне Fondation Dominique Renaud проведет симпозиум Amplitude Op. II под названием «The Time of the Universe, the Time We Imagine». Сам фонд совсем молодой: его создали в Невшателе в марте 2025 года для сохранения и развития наследия Доминика Рено. Это один из важнейших современных конструкторов часовых механизмов, сооснователь знаменитой Renaud & Papi, много лет создававшей сложнейшие калибры для крупнейших домов высокой часовой индустрии.

Но заниматься только архивами никто не собирается. Одной из своих задач фонд считает разговор о времени далеко за пределами собственно часового дела. В 2025 году первый Amplitude был посвящен времени прожитому и времени описанному, а теперь добрались уже до космологии и вопроса, является ли время свойством Вселенной или свойством наблюдателя.

Обсуждать его будут космолог Томас Хертог, бывший многолетний соавтор Стивена Хокинга и автор книги On the Origin of Time о последней разработанной ими вместе теории; астрофизик и профессор Колумбийского университета Джанна Левин; теоретический космолог Кэти Мак, занимающаяся в том числе сценариями конца Вселенной; и швейцарский астрофизик Дидье Кело — лауреат Нобелевской премии по физике 2019 года за открытие первой экзопланеты у солнцеподобной звезды.

Анна Минакова