Подростка из Магнитогорска будут судить за продажу своей банковской карты

Прокуратура Ленинского района Магнитогорска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 17-летнего местного жителя. Его обвиняют в продаже банковской карты, с помощью которой совершили мошенничество (ч. 3 ст. 187 УК РФ), сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

По версии следствия, в октябре 2025 года подросток оформил на свое имя карту и договорился в интернете о ее продаже неустановленному лицу за 5 тыс. руб. На улице юноша передал карту покупателю. Также он отправил «клиенту» фотографию своего паспорта и СМС-код для смены привязанного номера. Вскоре счет подростка использовали в преступной схеме: на него поступили 18,3 тыс. руб., похищенные с помощью мошенничества.

Покупателю карты вменяют неправомерный оборот средств платежей (ч. 5 ст. 187 УК РФ). Уголовное дело в отношении юноши направлено в Правобережный районный суд Магнитогорска для рассмотрения по существу.

Виталина Ярховска