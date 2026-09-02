Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Toby Melville / Reuters Фото: Toby Melville / Reuters

Джо Корр был сыном панк-модельера Вивьен Вествуд. В детстве он носил мамины скандальные вещички, в юности тусовался с еще более скандальными Sex Pistols, а с будущей женой познакомился в ночном клубе. Ее звали Серена Риз, и она мечтала о собственном бизнесе. Совместным делом супругов стало создание нижнего белья, особого нижнего белья.

В 1994-м в Сохо открылся первый магазин Agent Provocateur. Британское пуританство со стыдом бежало в прошлое. Впервые в истории кружева и прозрачные вставки, тугие корсеты и бархатные ошейники перекочевали из неприметных магазинов для взрослых в витрины лондонского Сохо.

Чувственное белье стало синонимом успеха. Это без стеснения доказывали звезды: Корр и Риз усадили Кайли Миноуг на псевдомустанга, бросили Пенелопу Крус под прицел раздевающих очков и уронили Бар Рафаэли в стог сена. Через 13 лет бренд стоил уже более 90 миллионов, а Джо и Серена подали на развод. Не в трусиках, выходит, счастье.

Павел Шинский