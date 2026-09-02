Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Lee Jin-man / AP Фото: Lee Jin-man / AP

Возможность пользоваться административным ресурсом имеют практически все спортсмены с гражданством США. Весь остальной спортивный мир обязан отчитываться перед Международным антидопинговым агентством, американцы же могут этого не делать. По заявлению главы WADA Витольда Баньки, 90% американских атлетов не находятся под действием Антидопингового кодекса, а 31% из тех, что находится, — не проходили допинг-тестирование.

Цифры пугающие. При этом методов воздействия на атлетов из США у международных борцов с допингом практически нет. Политическое прикрытие спортсменов запредельное: ворваться к ним с несанкционированной проверкой точно никто не посмеет. К тому же их поддерживают местные борцы с допингом (USADA), которые спокойно и уверенно утверждают, что своих проверят сами.

А уж если речь заходит о профессиональных лигах, то тут, с точки зрения международных правил, вообще беспредел. НХЛ или НБА открыто шлют по адресу не только международных борцов с запрещенными препаратами, но и своих. Здесь устанавливаются внутренние правила, ограничения и наказания.

Яркий пример — история с российским хоккеистом Евгением Кузнецовым, которого за кокаин в допинг-пробе отстранили от хоккея на четыре года. Национальная хоккейная лига применила дисквалификацию на три матча, и в НХЛ нападающий играл.

Владимир Осипов