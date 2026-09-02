Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Что такое щекотка? И почему нас смешат прикосновения к некоторым участкам тела? Эта научная загадка занимала философов как минимум со времен Древней Греции. Например, в сборнике «Проблемы», который традиционно приписывается Аристотелю, есть размышления в духе «А почему человек не может пощекотать самого себя»? Автор связывал смех с неожиданностью и своего рода «обманом» восприятия.

Недавно в Nature Human Behavior вышло исследование, в котором ученые объясняют, что щекотка — это своеобразная сенсорная система, а не просто забавная фича нашего организма. В опросе принимали участие более 400 человек из Китая, Нидерландов и Греции. Они буквально составили «карту щекотки», выделяя на рисунке человеческого тела наиболее чувствительные места. Вне зависимости от национальности, чаще всего испытуемые отмечали подмышечные впадины, живот и ступни.

Самая распространенная реакция на щекотку — смех, но также люди сопротивляются, пытаются увернуться, убегают или начинают щекотать в ответ. Можно было бы предположить: чем больше нервных окончаний, тем сильнее отклик. Но ученые выяснили, что это не то же самое, что чувствительность кожи.

«Карта щекотки» с «картами ощущения боли» совпадает далеко не полностью. Почему так, ответ они не нашли, но отчасти поддержали гипотезу Чарлза Дарвина. Биолог предполагал, что наиболее восприимчивы те участки тела, которых мы реже касаемся. Также исследователи выяснили, что в щекотке есть и социальная составляющая, ведь чаще всего это делают с нами близкие друзья или родственники. И, кстати, смех как реакция — это рефлекс, которые вовсе не означает, что человеку приятна щекотка. Об этом напомнила примерно четверть респондентов.

Анна Кулецкая