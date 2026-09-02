В Оренбуржье пять осужденных на пожизненное из колонии «Черный дельфин» попросили об УДО

Соль-Илецкий районный суд рассмотрит ходатайства об условно-досрочном освобождении пятерых осужденных, отбывающих наказание в исправительной колонии №6 «Черный дельфин». Об этом «Ъ-Волга» сообщила пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Никита Цицаги / Коммерсантъ Фото: Никита Цицаги / Коммерсантъ

В числе подавших прошения оказались Олег Черкасский, осужденный за резонансное тройное убийство в Москве, и бывший участник саратовской ОПГ Андрей Сочан.

Олег Черкасский в 2000 году вместе с сообщником расправился с москвичкой Анной Введенской, ее 11-летним сыном и сожителем. Тела жертв злоумышленники спрятали в шкафу и кроватях. Как установило следствие, поводом для убийства стали деньги от продажи дачи — 45 тыс. долларов, которые потерпевшая хранила в банковской ячейке.

Убийца заменил фото в паспорте Введенской на снимок своей знакомой, которая получила средства: подельница за это получила 1 тыс. долларов, второй соучастник — 10 тыс., остальное осужденный оставил себе. Среди заключенных ИК-6 Олег Черкасский характеризуется как склонный к побегу и суициду.

Андрей Сочан (в криминальных кругах известен как «Веник») ранее был признан виновным в серии убийств, совершенных в составе преступной группы с 1995 по 1998 год. Ему также вменялся незаконный оборот оружия, боеприпасов и взрывных устройств.

«В своих ходатайствах осужденные подчеркивают, что встали на путь исправления, наладили социальные связи и трудоустроены. Важным фактором станет также заключение администрации исправительного учреждения, отражающее динамику поведения и личностные изменения осужденных», — заявила пресс-служба Соль-Илецкого районного суда.

Все ходатайства уже поступили в суд. Рассмотрение первого из них начнется 16 сентября в 09:30 (MSK +2).

Яна Вежлева