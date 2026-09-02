Жителя Катайского округа подозревают в незаконной рубке берез на 1,5 млн рублей

Отдел МВД России «Катайский» возбудил уголовное дело в отношении 47-летнего ранее судимого местного жителя. Его подозревают в незаконной рубке деревьев на 1,5 млн руб. (ч. 3 ст. 260 УК РФ), сообщает пресс-служба УМВД России по Курганской области.

Сообщение о преступлении поступило в полицию от лесников. Они обнаружили, что в лесу вырублены 37 берез. Полицейские прибыли на место и вскоре установили причастность 47-летнего местного жителя к противоправным действиям. Материальный ущерб от рубки составил 1,5 млн руб.

У гражданина изъяли древесину, автомобиль «Газель» и бензопилу. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Виталина Ярховска