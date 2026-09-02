Минтранс РФ работает над унификацией транспортных документов с другими странами

Минтранс России совместно с коллегами из зарубежных стран продолжает работать над унификацией стандартов транспортных документов. Среди инициатив — тестирование электронной накладной при международных перевозках, рассказал замглавы российского ведомства Борис Ташимов.

«Это наша глобальная цель не только по железной дороге, но и по другим видам транспорта»,— уточнил господин Ташимов на сессии «Дальний Восток в архитектуре транспортных коридоров: от логистического хаба к драйверу экономического роста» во время Восточного экономического форума.

По словам замминистра, в этом направлении необходимо добиться максимального признания. «Это должно быть... эффективное экспортно-импортное сообщение именно на базе единого документа для любой перевозки»,— пояснил Борис Ташимов.

e-CMR — это цифровой аналог бумажной транспортной накладной CMR, которую используют при международных автомобильных перевозках. Он выполняет те же функции, что и электронная транспортная накладная внутри России. e-CMR позволит отказаться от заполнения бумажных документов и мгновенно пересылать данные между сторонами. Заполнение и подписание накладной будет происходить через систему, которую предоставит оператор электронного документооборота. Массовое подключение участников рынка к обмену e-CMR намечено на 2027–2028 годы.