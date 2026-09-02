Пестициды ежегодно вызывают отравление у более чем 400 млн фермеров

Около половины фермеров в мире (более 400 млн человек) ежегодно получают острое отравление пестицидами, а около 11 тыс. из них в результате умирают. Такие данные приводятся в исследовании, проведенном по инициативе международной организации Pesticide Action Network и опубликованном в журнале Frontiers in Public Health.

Исследование охватывает 139 стран мира, включая Россию. Авторы указывают, что больше всего случаев отравления пестицидами наблюдается в странах Южной, Юго-Восточной Азии и Восточной Африки. Самая тяжелая ситуация в Буркина-Фасо, где каждый год страдает от отравлений 84% фермеров. При этом наибольшее число смертей от пестицидов приходится на Индию — почти 60% от всех случаев в мире. Ученые обращают внимание, что, несмотря на всю опасность этих веществ, их использование в сельском хозяйстве только растет. В 2023 году было использовано 3,8 млн тонн пестицидов, что в два раза больше, чем в 1990 году.

Авторы исследования также отмечают, что цифра 400 млн не включает 84 млн детей, задействованных на работах в сельском хозяйстве по всему миру. Детский организм, подчеркивают ученые, еще более восприимчив к воздействию пестицидов. Авторы доклада называют ситуацию в сельском хозяйстве «кризисом, который больше нельзя игнорировать» и призывают «к немедленным действиям». В числе таких действий они указывают внедрение рекомендаций ООН по постепенному отказу от высокоопасных пестицидов.

Алена Миклашевская