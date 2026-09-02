В Уфе временно запретили начинать строительство рядом с Новой Демой

Арбитражный суд Башкирии начал производство по иску республиканской прокуратуры к региональному министерству земельных и имущественных отношений, мэрии Уфы, ООО «Проект 2» и предпринимательнице Милане Атнабаевой об аннулировании соглашения о перераспределении земель. Также надзорное ведомство требует снять с кадастрового учета участок площадью более 37,7 га севернее жилого комплекса «Новая Дема» и Исследовательской улицы и вернуть сумму платы за увеличение площади участка.

Для обеспечения иска управлению Росреестра по Башкирии до окончания разбирательств запрещено перерегистрировать спорную землю, а мэрии Уфы — выдавать разрешение на строительство на участке. Кроме того, суд запретил ликвидацию ООО «Проект 2».

По данным Rusprofile, госпожа Атнабаева является учредителем и руководителем «Проект 2». В июне в ЕГРЮЛ внесены сведения о грядущей ликвидации компании.

Участок площадью более 37,7 га в створе улицы Генерала Кусимова находится в частной собственности, предназначен для благоустройства территории и имеет кадастровую стоимость около 575,8 тыс. руб.

Что стало поводом для иска, неизвестно. Ранее прокуратура потребовала снять с учета соседний участок площадью 7,8 га, там ответчиком помимо муниципалитета и минземимущества выступает Диана Носкова.

Идэль Гумеров