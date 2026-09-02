В Прикамье сотрудницу страховой компании судят за неправомерный доступ к информации

Березниковской городской суд (представительство в Усолье) рассматривает уголовное дело в отношении работника страховой компании «Астро-Волга». Как сообщает портал «Непермь», ей инкриминируется ч. 3 ст. 272 УК РФ (Неправомерный доступ к компьютерной информации, совершенный группой лиц из корыстной заинтересованности).

По версии следствия, подсудимая вступила в сговор с сотрудницей другой страховой компании, получив незаконный доступ к информационной системе конкурентов. В итоге предполагаемая злоумышленница смогла со своего рабочего места получить данные клиентов и оформить на них не менее 20 страховых полисов. Свои незаконные действия они обсуждали в мессенджерах, в том числе вопросы, касающиеся распределения прибыли от продажи страховых продуктов.

В рамках уголовного дела проведена лингвистическая экспертиза.