Добрянскому школьнику, убившему учительницу, продлили арест

Пермский краевой суд определит подсудность уголовного дела по факту убийства учительницы добрянской школы. Обвиняемый в преступлении подросток будет содержаться под стражей до 25 ноября 2026 года. Постановление о продлении меры пресечения принял Добрянский районный суд. «По ходатайству адвокатов уголовное дело в отношении несовершеннолетнего обвиняемого направлено в Пермский краевой суд для определения территориальной подсудности», — сообщает пресс-служба районного суда.

Напомним, 7 апреля 2026 года на крыльце одной из школ в Добрянке один из учеников напал с ножом на учительницу русского языка и литературы, завуча Олесю Багуту. Подросток нанес ей несколько проникающих ранений в брюшную полость, грудно-реберную часть и шею. Пострадавшая была госпитализирована, но скончалась от полученных ранений. В тот же день нападавший был задержан в рамках расследования уголовного дела об убийстве. Суд отправил его под стражу.

В конце августа уголовное дело было направлено в Добрянский суд.