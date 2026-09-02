Владельцев кафе в Новокуйбышевске оштрафовали за антисанитарию

Руководство организации общепита в Новокуйбышевске привлечено к административной ответственности за нарушение санитарных норм. Виновные лица оштрафованы на общую сумму 60 тыс. рублей. Об этом сообщает прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Проверка показала, что в заведении не был организован контроль за продовольственным сырьем и готовой продукцией, отсутствовали сведения о качестве используемой питьевой воды, а также не проводилась регулярная уборка производственных и складских помещений.

В отношении юридического лица и его директора были возбуждены административные дела по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение требований технических регламентов при производстве и реализации продукции).

После вмешательства прокуратуры нарушения полностью устранили.

Георгий Портнов