Росприроднадзор нашел нарушения у «Арзамасского водоканала»

Межрегиональное управление Росприроднадзора по итогам внеплановой проверки нашло нарушения у ООО «Арзамасский водоканал» в Нижегородской области. В частности, коммунальное предприятие сбрасывает недостаточно очищенные стоки в реку Теша.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Очистные сооружения «Арзамасского водоканала»

Фото: Росприроднадзор Очистные сооружения «Арзамасского водоканала»

Фото: Росприроднадзор

Нарушения также выявили в области обращения с отходами. По данным Росприроднадзора, водоканал превысил нормативы образования ила от биологических очистных сооружений и размещает его без лицензии на иловых картах, которые не включены в Государственный реестр объектов размещения отходов. Кроме того, на предприятии нашли нарушения в части охраны атмосферного воздуха.

По итогам проверки в отношении юридического и ответственных должностных лиц составили протоколы, водоканалу выдали предписание об устранении нарушений. Также ведомство рассчитывает размер ущерба, причиненного водному объекту.

Галина Шамберина