Эскалация конфликта на Ближнем Востоке привела к тому, что мировые цены на нефть поднялись выше $95 за баррель. Обозреватели отмечают, что рост цен на топливо приведет к ускорению инфляции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Manish Swarup / AP Фото: Manish Swarup / AP

«Аль-Джазира » (Доха, Катар) Цены на нефть резко выросли на фоне атак США и Ирана Цены на нефть остаются нестабильными с тех пор, как в середине августа истек 60-дневный договор о прекращении огня между США и Ираном, что подорвало надежды на возвращение к довоенному уровню морского судоходства в Ормузском проливе, через который в мирное время проходит около одной пятой мировых поставок нефти. «Нефтяной рынок все больше полагает, что нас может ожидать затяжная ситуация "ни войны, ни мира" — когда через пролив будет поступать лишь частичное количество нефти, и это может продлиться до 2027 года»,— сообщил «Аль-Джазире» руководитель отдела энергетических исследований инвесткомпании MST Financial Саул Кавоник.

The Wall Street Journal (Нью-Йорк, США) Цены на нефть толкают мировой рынок облигаций к критической точке Резкий скачок цен на нефть (привел к.— “Ъ”) падению на рынке долгосрочных облигаций, выпущенных крупнейшими развитыми странами мира. Во вторник доходность 10-летних государственных облигаций Германии, Великобритании и Японии достигла самых высоких уровней с 2011, 2008 и 1996 годов соответственно. На торгах в США доходность 10-летних казначейских облигаций выросла примерно на 0,04%, оказавшись на уровнях, нечасто наблюдавшихся со времен финансового кризиса (2008 года.— “Ъ”). Возобновление враждебных действий между США и Ираном привело к росту цен на нефть марки Brent на 4,5% за последние два дня. С начала года этот мировой эталон для цены на нефть вырос на 51%. Все это создает проблемы для государственной политики во всем мире. Например, в Европе опубликованные во вторник данные показали, что инфляция в еврозоне ускорилась до 3,3% в августе с 2,9% в июле. Рост цен на нефть только усугубляет эту тенденцию. Опасения по поводу инфляции также оказывают давление на власти Японии.

BFM Business (Париж, Франция) Бомбардировки возобновляются, цены на нефть резко растут Ситуация остается напряженной, и выхода из нее на горизонте не видно. Цены на нефть снова устремились вверх в среду утром после очередной напряженной ночи на Ближнем Востоке. В 6:15 утра нефть марки Brent торговалась выше $95 за баррель, на уровне, невиданном с 27 июля. Вашингтон объявил о своем намерении ввести «беспрецедентную экономическую изоляцию» против Тегерана, чтобы заставить режим вновь открыть Ормузский пролив и возобновить поставки нефти. Авиаудары возобновились и в ночь со вторника на среду были особенно интенсивными.

Reuters (Лондон, Великобритания) Цены на нефть выросли более чем на $4 на фоне возобновления столкновений между США и Ираном Во вторник цены на нефть подскочили более чем на $4 за баррель, достигнув пятинедельного максимума, что отражает опасения трейдеров в связи с возможными новыми нарушениями поставок с Ближнего Востока из-за возобновления столкновений между США и Ираном. Нарушение работы НПЗ по всему миру, особенно на Ближнем Востоке и в России, привело к росту цен и на дизель. В США фьючерсы на дизель достигли 52-месячного максимума. За последние десять недель они взлетели на 52%, что подняло показатель прибыльности нефтепереработки до рекордно высокого уровня — около $107 за баррель.

The Times of India (Мумбай, Индия) Цены на нефть подскочили на 1% из-за роста опасений перебоев с поставками на фоне американо-иранских ударов Главную озабоченность мировых рынков вызывает Ормузский пролив, через который до начала конфликта проходило около одной пятой всего потребляемого в мире объема нефти. Иран фактически перекрыл этот пролив для коммерческих морских перевозок, а удары по двум танкерам, выходившим из пролива в понедельник, уже вынудили трейдеров искать альтернативные источники поставок. Новые обмены ударами между США и Ираном повышают риск дальнейших перебоев. Центральное командование США заявило, что американские удары были ответом на попытки КСИР атаковать коммерческие морские перевозки в Ормузском проливе и американских военных в регионе. Эта эскалация последовала за обострением на минувших выходных, первым с июля, что усилило неопределенность вокруг вопроса безопасности перевозок нефти в этом регионе.

Подготовили Алена Миклашевская, Екатерина Наумова, Евгений Хвостик