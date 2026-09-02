Бывший вице-премьер Башкирии Борис Беляев возглавил «Башспирт»

Как стало известно «Ъ-Уфа», сегодня сотрудникам АО «Башспирт» представили исполняющего обязанности генерального директора компании. Им стал главный инженер предприятия, бывший вице-премьер Башкирии и экс-глава минЖКХ республики Борис Беляев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Борис Беляев в бытность министра ЖКХ Башкирии

Фото: Дмитрий Колпаков / Коммерсантъ Борис Беляев в бытность министра ЖКХ Башкирии

Фото: Дмитрий Колпаков / Коммерсантъ

В июне 2023 года Ленинский райсуд Уфы признал Бориса Беляева виновным в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ) при приемке очистных сооружений в Кумертау в 2017 году в бытность главой городской администрации. Приговор — шесть лет лишения свободы. Осенью того же года Верховный суд Башкирии сократил срок наказания до двух лет и двух месяцев колонии-поселения. В декабре того же года Борис Беляев вышел на свободу.

Генеральный директор «Башспирта» Раиф Абдрахимов, как ранее сообщал «Ъ-Уфа», был задержан в августе 2025 года по обвинению в превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). По мнению следствия, он не расторгал кабальные для предприятия договоры аренды, заключенные предыдущим руководством компании. Уголовное дело в суд пока не передано.

До господина Беляева главным инженером предприятия был Евгений Говоров, а исполняющим обязанности генерального директора — Сергей Афанасьев.

Олег Вахитов