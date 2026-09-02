FESCO и «Восточная биржа» будут развивать логистику поставок по биржевым сделкам

Транспортная группа FESCO (входит в контур управления «Росатома») и «Восточная биржа» договорились развивать логистику поставок по договорам, которые были заключены на биржевых торгах. Соглашение стороны подписали на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

«За сделкой участников торгов, которые могут находиться в тысячах километров друг от друга, стоит важная задача по доставке купленного товара с соблюдением строгих стандартов. FESCO, обладающая собственными активами во всех основных видах логистики, вместе с торговой площадкой способна обеспечить оптимальные сроки и качество транспортировки — как из рук в руки от продавца покупателю»,— заявил гендиректор транспортно-логистической компании Петр Иванов.

FESCO — один из крупнейших транспортно-логистических холдингов России. Группе принадлежат Владивостокский морской торговый порт, операторы «ФЕСКО Интегрированный Транспорт», «Дальрефтранс», «Трансгарант» и «ФЕСКО Транс», а также терминалы в Новосибирске, Хабаровске, Томске, Владивостоке и Калининграде. Контейнерный парк насчитывает 200 тыс. TEU, фитинговых платформ — почти 15 тыс. единиц. Флот группы включает более 30 судов. В ноябре 2023 года контрольный пакет акций FESCO указом президента был передан «Росатому».