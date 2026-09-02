«Главным фаворитом у женщин букмекеры считают Арину Соболенко»

Во второй круг теннисного турнира Большого шлема US Open вышли 8 из 14 россиян. В стартовом матче первая ракетка страны Мирра Андреева обыграла спортсменку из Индонезии Джаниче Чен в двух сетах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Seth Wenig / AP Фото: Seth Wenig / AP

В 2026 году US Open стартовал без особых сенсаций, но те, кто следит за теннисом давно, наверняка взгрустнули. Ведь знаменитый ветеран из Сербии Новак Джокович проиграл уже в первом круге. Так уж вышло, что впервые с 2003 года во втором круге турнира Большого шлема фанаты не увидят ни одного из представителей так называемой большой тройки — Роджер Федерер, Рафаэль Надаль и Новак Джокович.

Так что можно сказать: уходит эпоха. Уже давно горят в теннисе новые звезды, и Джокович в свои 39 лет, похоже, будет потихоньку завершать карьеру, считает экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников. Впрочем, пока Джокович, несмотря на поражение, входит в топ-10 лучших теннисистов планеты.

В сезоне-2025 он говорил, что собирается закончить в 40 лет. Свой день рождения он отпразднует только в мае 2027 года. Так что на еще один последний сезон фанаты могут рассчитывать. Особенно если учесть, что звездный игрок зарабатывает серьезные деньги: в 2026 году эта сумма превысит $25 млн. Что же касается главного фаворита на US Open, то в этот раз в мужском одиночном разряде его нет, считает теннисный обозреватель издательского дома “Ъ” Евгений Федяков:

«Тут нужно понимать: для тебя важно, чтобы тебя все помнили ведущим теннисистом, или ты хочешь просто играть, потому что любишь игру. Оба варианта приемлемы. Для меня все было заточено на рейтинг, на победы. У Джоковича то же самое. Как только он почувствует, что не может конкурировать с молодыми, он закончит».

К сожалению, российские теннисисты фаворитами не считаются, хотя Даниил Медведев, Андрей Рублев и Карен Хачанов уже вышли во второй круг. А вот Роман Сафиуллин не справился с Карлосом Алькарасом и покидает турнир. В женском одиночном разряде надежд больше, но до определенного предела, уверен Евгений Федяков:

«Формально главный фаворит — Алькарас, но он не тот, про кого можно сказать, что он обязательно выиграет или даже выйдет в финал. Алькарас не играл четыре с половиной месяца из-за серьезной травмы правой кисти. Реально могут выиграть турнир человек десять, а может, и пятнадцать. Если одна из наших теннисисток будет в 1/4 финала, это уже будет хорошо».

Главным фаворитом у женщин букмекеры считают Арину Соболенко. Первая ракетка мира начала турнир с уверенной победы и продолжает эпатировать публику. Девушка в очередной раз вышла на корт в невероятных украшениях от известного ювелирного бренда весом 127 карат.

После победы Соболенко шутила: это тактика, чтобы ослепить соперницу. Теннисистка не первый сезон играет в дорогих украшениях на турнирах Большого шлема и не обращает внимания на хейтеров. В этот раз цена колье, сережек и браслета осталась тайной. А вот на Ролан Гаррос ее ювелирный образ стоил $150 тыс.

Владимир Осипов