FESCO и «Магнит» объединят волонтерские проекты в Приморье

Транспортная группа FESCO (входит в контур управления «Росатома») и розничная сеть «Самбери» (группа «Магнит») договорились о совместном развитии корпоративного волонтерства в Приморском крае. Соглашение подписано на полях Восточного экономического форума во Владивостоке.

Документ зафиксировал намерения сторон по развитию в регионе совместных волонтерских инициатив, просветительских проектов, включая конференции и круглые столы. Подписи под соглашением поставили заместитель гендиректора FESCO по взаимодействию с органами власти и внешним связям Сергей Сидоров и генеральный директор «Самбери» Лев Волков.

FESCO почти три года возглавляет Приморское представительство Национального совета по корпоративному волонтерству. В компании отмечают рост числа социально активных бизнесов и рассматривают сотрудничество с «Магнитом» как усиление местного волонтерского движения. «Уверены, что инициативы и опыт группы “Магнит” внесут весомый вклад в местное движение корпволонтерства, и наше сотрудничество принесет немало пользы жителям региона», — сказал Сергей Сидоров.

В «Самбери» (крупнейшая розничная сеть на Дальнем Востоке) отметили, что переход к системной работе в сфере волонтерства станет новым этапом для компании. «Развивая волонтерство, мы показываем, что помогать — это просто. А объединившись, мы сможем сделать еще больше. Мы готовы делиться лучшими практиками, перенимать опыт партнеров, чтобы вместе менять к лучшему жизнь вокруг», — заявил Лев Волков.