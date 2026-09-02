В Осе ищут инвестора для сохранения здания типографии конца XIX века

В Осе ищут инвестора для сохранения объекта культурного наследия «Типография земская», расположенного на ул. Карла Маркса, 6. Здание площадью 274,5 кв.м. реализуется по льготной цене от 1 руб. за 1 кв. м. Об этом сообщает инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края Фото: Инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края

В конце XIX века дом принадлежал осинскому мещанину Ивану Андреевичу Кузнецову, открывшему в нем в 1882 году частную типографию. В сентябре 1889 года при типографии был открыт книжный и писчебумажный магазин.

По условиям конкурса новый собственник обязан выполнить требования по сохранению объекта и провести его реставрацию в установленные договором сроки.

Напомним, что в Пермском крае действует комплекс мер поддержки инвесторов, готовых восстанавливать объекты культурного наследия. В их числе программа льготного кредитования со ставкой от 6% годовых, а также механизмы передачи памятников архитектуры для последующего восстановления и современного использования. Такие здания могут стать музеями, культурными пространствами, гостиницами, кафе, образовательными или туристическими объектами.