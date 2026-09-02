Нефтяные резервы США достигли 44-летнего минимума

Стратегический нефтяной резерв США сократился до минимального уровня с 1982 года. По данным Министерства энергетики США на 28 августа, он составляет 286,6 млн баррелей, а это 40% от общей емкости резервуаров.

Сокращение крупнейшего в мире нефтяного резерва началось с середины марта. Тогда администрация Дональда Трампа санкционировала высвобождение 172 млн баррелей в рамках соглашения с Международным энергетическим агентством для сдерживания мировых цен на топливо в условиях военного конфликта между США и Ираном. К концу августа из резерва высвободили уже около 128 млн баррелей. Как отмечает ABC News, за последнюю неделю августа резерв сократился на 3 млн баррелей.

Стратегический нефтяной резерв США был создан в 1975 году по решению Конгресса США, который учел опыт масштабного нефтяного кризиса 1973 года. Общая емкость нефтяного резерва США составляет 714 млн баррелей. Нефть находится в четырех природных хранилищах, расположенных в Техасе и Луизиане. Впервые нефть из резерва была задействована в 1991 году в условиях войны в Персидском заливе. Администрация Джо Байдена также высвобождала нефть из резерва — 180 млн баррелей в течение шести месяцев с марта 2022 года в условиях роста мировых цен на нефть на фоне военного конфликта на Украине.

Алена Миклашевская