Председателю СКР доложат о ситуации с аварийным домом в Благовещенске

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя управления СКР по Башкирии Булату Азизову доложить по уголовному делу о нарушении прав жильцов аварийного дома на Социалистической улице в Благовещенске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Как сообщает информационный центр СКР, с жалобой к Александру Бастрыкину во «ВКонтакте» обратились жильцы дома. Они сообщили, что здание 1969 года постройки признали аварийным в 2020 году, до конца 2024 года жильцов планировали расселить, но до сих пор этого не произошло. Сроки расселения перенесли на 2027–2030 годы.

Ранее СКР неоднократно возбуждал уголовные дела, Александр Бастрыкин брал расследование на контроль, а прокуратура их закрывала, пояснили в ведомстве.

Майя Иванова