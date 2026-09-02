Замсекретаря Совбеза: неделя народов России развенчает фейки о нашей стране

Международная неделя «Народы России» призвана развенчать фейки о нашей стране, число которых возросло после начала спецоперации. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов. Мероприятия состоятся в ноябре во всех российских регионах.

В программу «Народов России» войдут темы служения Отечеству, преемственности поколений и развития человеческого потенциала, рассказал господин Шевцов. «В наше сложное время», по словам замсекретаря Совбеза, важно продвигать образ России как хранителя и защитника традиционных духовно-нравственных ценностей.

«После начала СВО в разы увеличилась информационная повестка, касающаяся темы межнациональных, межрелигиозных отношений в нашей стране. И надо быть конкурентоспособными, надо понимать, как эти фейки, как эти атаки отражать, как правильно объяснять населению»,— пояснил Алексей Шевцов на брифинге во время Восточного экономического форума. При проведении мероприятий «Народов России» этому уделено особое внимание, указал замсекретаря Совбеза.